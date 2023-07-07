Зеленский считает, что не все члены НАТО поддерживают участие Украины в саммите

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что часть членов НАТО не поддерживают участие его страны в саммите альянса, потому что «боятся Россию».

«Могут быть сложности с тем, чтобы получить объединенную поддержку всех партнеров альянса. Кто-то еще оглядывается на Москву, боится Россию, хотя я считаю, что это большой шанс показать смелость и крепость альянса», — сказал он журналистам.

На вопрос о том, поедет ли президент на саммит, он не ответил, но заявил, что Украине нужен четкий сигнал, что она станет членом альянса. «Чтобы нас пригласили, просто нужно приглашение», — подчеркнул Зеленский.