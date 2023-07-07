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ВС Украины несут большие потери под Артемовском и Соледаром - Марочко

09:05 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в районе городов Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР, несут большие потери из-за некомпетентности командования. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На участке Соледар — Артемовск у противника возросло количество безвозвратных и санитарных потерь. Данный факт связан с регулярными боевыми задачами, поступающими от вышестоящего командования», — сказал он со ссылкой на данные от разведки РФ.

Марочко рассказал, что украинское командование при постановке боевых задач не учитывает реальную численность солдат и военной техники на упомянутом участке фронта, а также «умышленно занижает роль инженерных и фортификационных заграждений ВС РФ». «Необъективная оценка украинских офицеров, умышленное пренебрежение данными, приводит к большим потерям военнослужащих и техники», — отметил собеседник агентства.

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