09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в районе городов Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР, несут большие потери из-за некомпетентности командования. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На участке Соледар — Артемовск у противника возросло количество безвозвратных и санитарных потерь. Данный факт связан с регулярными боевыми задачами, поступающими от вышестоящего командования», — сказал он со ссылкой на данные от разведки РФ.

Марочко рассказал, что украинское командование при постановке боевых задач не учитывает реальную численность солдат и военной техники на упомянутом участке фронта, а также «умышленно занижает роль инженерных и фортификационных заграждений ВС РФ». «Необъективная оценка украинских офицеров, умышленное пренебрежение данными, приводит к большим потерям военнослужащих и техники», — отметил собеседник агентства.