Украина подала заявку на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству
09:20 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина подала заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). Об этом в пятницу журналистам сообщил министр по восстановлению экономики Японии Сигэюки Гото.
«Украина подала заявку на присоединение к ТТП», — отметил он.
Ожидается, что а будет рассмотрена в ходе министерской встречи стран — участниц ВПСТТН, которая 16 июля пройдет в Новой Зеландии. На этой же встрече будут рассматриваться заявки от Китая и Тайваня.
Первоначальное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве после семи лет переговоров было заключено 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 12 государств — Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили и Японии. Однако бывший президент Дональд Трамп сразу после вступления в должность объявил о выходе США из ТТП. В итоге оставшиеся 11 государств подписали новый документ о создании зоны свободной торговли — Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве.
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