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НОВОСТИ

Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow.

09:32 07.07.2023 Источник: Lenta.ru

Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения «Царских волков» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом сообщил глава Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

По его словам, ракета была разрушена лишь частично, поскольку упала плашмя. «Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», — рассказал Рогозин.

Глава «Царских волков» добавил, что в снаряде использована электроника очень высокого уровня. В частности, на ней работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника. Российские бойцы блокировали передатчик, однако им все равно пришлось «практически не спать» с ней, рассказал он.

Рогозин отметил, что матчасть ракеты пришлось доставать из «серой зоны» линии боевого соприкосновения под артобстрелом. Кроме того, украинские диверсанты пытались перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения. Операция по эвакуации трофейной Storm Shadow длилась два дня, добавил он.

В настоящее время ракету направили на одно из оборонных предприятий Москвы.  Lenta.Ru

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