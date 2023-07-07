Франция стала «больным человеком» Европы из-за погромов — экс-глава разведки

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недавние погромы и не прекращающиеся уже много лет беспорядки серьезно уронили имидж Франции на международной арене, превратив ее в «больного человека» Европы и Совета Безопасности ООН. Такое мнение высказал бывший начальник (2002–2008 годы) Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Пьер Брошан в интервью газете Le Figaro, опубликованном в четверг.

«Вместе с моими бывшими коллегами мы положили жизнь на то, чтобы защищать и продвигать образ Франции в мире. Это сизифов труд: успехи достигаются веками, а падения происходят за несколько дней и даже часов», — с сожалением отметил Брошан, который в прошлом также возглавлял французские диппредставительства в Венгрии и Израиле.

Бывший глава разведки и экс-посол отметил, что огромный ущерб репутации нанесли прежде всего отмены международных мероприятий из-за беспорядков, происходивших в стране. Первый раз это произошло в конце марта, когда был отложен визит нового короля Великобритании Карла III из-за протестов против пенсионной реформы, и второй раз — в июле, когда президент Франции Эмманюэль Макрон отменил визит в ФРГ из-за погромов, начавшихся после убийства полицейским 17-летнего водителя алжирского происхождения в парижском пригороде Нантер. Циркулирующие в сети видеозаписи беспорядков лишь ухудшили положение.

«Самые благонамеренные смотрят с сожалением на страну, которая когда-то была великой, но которую они теперь считают не более чем передовой лабораторией для европейского миграционного безумия. Другие в Польше и Венгрии ликуют в режиме „я же вам говорил“. Я представлял нашу страну в Будапеште, и сколько раз я слышал: „У нас есть привилегия наблюдать в режиме предварительного просмотра ущерб, который наносит неевропейская иммиграция в вашей стране, и мы, конечно, не хотим подражать вам“, — сказал Брошан.

По его словам, в Алжире и Мали кадры грабежей и беспорядков, учиненных в последние дни, вызвали сдержанное злорадство по отношению к их бывшему колонизатору. Иран и Россия «иронично возвращают [Парижу его] критику по поводу обеспечения общественного порядка». «Но отныне в глазах всего мира мы стали „больным человеком“ континента, Совета Безопасности ООН, Группы семи и группы двадцати», — отметил экс-глава DGSE, использовав выражение, приписываемое русскому императору Николаю I, которое тот, как утверждается, употребил в отношении Османской империи перед началом Крымской войны 1853–1856 годов.