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Обвиняемый в диверсии в Брянской области украинский пилот этапирован в Москву

10:05 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело пилота украинского самолета Александра Морозова, который потерпел крушение в Брянской области и был задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии, передано в Москву, он этапирован в СИЗО «Лефортово», сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Александр Морозов, которому вменяется незаконное пересечение госграницы РФ, незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов, а также диверсия, этапирован в СИЗО „Лефортово“ для проведения следственных действий. Его дело также передано в Москву», — сказал собеседник агентства.

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