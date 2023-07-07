Президент Болгарии не согласился передать Украине оружие из резервов

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президент Болгарии отказался передавать Украине оружие из резервов страны. Румен Радев заявил, что опасается за обороноспособность республики.

Болгарский лидер провёл переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Тот спросил, почему Радев не желает делиться с Украиной вооружением. В ответ президент Болгарии сказал, что на нём лежит ответственность за обороноспособность страны, и добавил, что у конфликта Москвы и Киева нет военного решения.

«Всё больше и больше оружия вряд ли приведёт к его разрешению», — отметил болгарский президент. Говорит Москва