Мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца и нанес себе раны

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина в возрасте старше 30 лет, приковавший себя наручниками к воротам Букингемского дворца, нанес себе раны. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении полиции Лондона.

Ранее британские правоохранительные органы сообщили, что примерно в 17:23 по местному времени (19:23 мск) мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца и угрожал причинить себе увечья. Как отметила газета The Daily Mail, в момент инцидента рядом с лондонской резиденцией короля Великобритании Карла III находились сотни туристов.

«Кордоны остаются на месте, ситуация еще не разрешена. Сотрудники полиции продолжают говорить с мужчиной, который нанес себе несколько ножевых ранений. Полиция работает над тем, чтобы разрешить ситуацию как можно скорее», — сказано в заявлении.