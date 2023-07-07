Мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца и нанес себе раны
10:32 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина в возрасте старше 30 лет, приковавший себя наручниками к воротам Букингемского дворца, нанес себе раны. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении полиции Лондона.
Ранее британские правоохранительные органы сообщили, что примерно в 17:23 по местному времени (19:23 мск) мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца и угрожал причинить себе увечья. Как отметила газета The Daily Mail, в момент инцидента рядом с лондонской резиденцией короля Великобритании Карла III находились сотни туристов.
«Кордоны остаются на месте, ситуация еще не разрешена. Сотрудники полиции продолжают говорить с мужчиной, который нанес себе несколько ножевых ранений. Полиция работает над тем, чтобы разрешить ситуацию как можно скорее», — сказано в заявлении.
НОВОСТИ
- 11:32 07.07.2023
- США передадут Киеву тысячи кассетных боеприпасов — AP
- 11:20 07.07.2023
- «Исключительно трудные годы» ожидают экономику ФРГ — эксперт
- 11:05 07.07.2023
- Программа стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России будет закрыта — источник
- 11:00 07.07.2023
- ФСБ задержала агента украинской разведки, подорвавшего ж/д пути в Крыму
- 10:45 07.07.2023
- Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на севере Москвы
- 10:20 07.07.2023
- Президент Болгарии не согласился передать Украине оружие из резервов
- 10:10 07.07.2023
- Греф назвал акции Сбера лучшей инвестицией
- 10:05 07.07.2023
- Обвиняемый в диверсии в Брянской области украинский пилот этапирован в Москву
- 10:00 07.07.2023
- Франция стала «больным человеком» Европы из-за погромов — экс-глава разведки
- 09:55 07.07.2023
- Сергей Собянин рассказал, как устроен цифровой двойник Москвы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать