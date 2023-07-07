Сергей Собянин рассказал, как устроен цифровой двойник Москвы
09:55 07.07.2023
Цифровой двойник Москвы стал одним из наиболее прогрессивных IT-проектов мира. По словам мэра столицы Сергея Собянина, современный город не может существовать без цифровой среды и Москва в этом плане задает тренды, развивая Цифровой двойник мегаполиса. "Это точная 3D-копия нашего города в виртуальной реальности, на которую нанесены все здания, сооружения и объекты, инженерные и транспортные коммуникации", - рассказал глава города у себя в Telegram-канале.
Эта необычная платформа является собственной разработкой Москвы, которая помогает планировать строительство жилых, промышленных и социальных объектов и следить за тем, как выполняются важные проекты в столице. Для ее создания понадобилось более 12 млн фотографий города, сделанных под разными углами с воздуха и земли. При этом ежегодно снимки полностью обновляются, что позволяет поддерживать фотограмметрическую модель в актуальном состоянии.
Эту модель дополняют 5000 аналитических слоев с массивами данных по всем сферам жизни столицы, обновляемые в режиме реального времени. Кроме того, платформа содержит архив панорам 13 тыс. км всей территории Москвы с 2013 года, позволяющий не только просматривать актуальные и ретроспективные изображения города, но и проводить высокоточные измерения, отметил мэр.
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