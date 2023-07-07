Греф назвал акции Сбера лучшей инвестицией
10:10 07.07.2023
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф ответил на вопрос, куда простому российскому частному инвестору прямо сейчас вложить 1 млн руб. Стоит купить акции самого Сбера, сказал Греф «РБК Инвестициям» в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
«В акции Сбера. Лучше ничего не найдете», – отметил банкир.
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