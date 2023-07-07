ФСБ задержала агента украинской разведки, подорвавшего ж/д пути в Крыму

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала агента военной разведки Украины, совершившего 23 февраля подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, житель Симферополя после начала специальной военной операции в феврале 2022 выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым. Задержанный «дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и совершении диверсионно-террористического акта».