Программа стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России будет закрыта — источник
11:05 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Программа строительства ракетных стелс-корветов проекта 20386 в существующей версии будет закрыта, дальнейшая закладка таких кораблей для Военно-морского флота (ВМФ) РФ не планируется. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Дальнейшая закладка корветов проекта 20386 в существующем ныне облике не планируется. Программа их строительства будет закрыта. „Северная верфь“ и Амурский судостроительный завод продолжат строительство серии кораблей проектов 20380 и 20385», — сказал собеседник агентства.
По его словам, головной корвет «Дерзкий» на ближайшие годы останется единственным представителем проекта 20386. «Его ввод в строй в той версии, которой сейчас располагаем, не предусматривается. Этот корабль будет достроен по перепроектированному проекту и войдет в боевой состав ВМФ России в принципиально новом и более сбалансированном облике», — добавил собеседник агентства.
Он пояснил, что слишком высокие коэффициент новизны проекта и расчетная стоимость проекта 20386 не позволяет вести его серийное строительство так же, как корветов других проектов.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
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