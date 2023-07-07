Программа стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России будет закрыта — источник

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа строительства ракетных стелс-корветов проекта 20386 в существующей версии будет закрыта, дальнейшая закладка таких кораблей для Военно-морского флота (ВМФ) РФ не планируется. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Дальнейшая закладка корветов проекта 20386 в существующем ныне облике не планируется. Программа их строительства будет закрыта. „Северная верфь“ и Амурский судостроительный завод продолжат строительство серии кораблей проектов 20380 и 20385», — сказал собеседник агентства.

По его словам, головной корвет «Дерзкий» на ближайшие годы останется единственным представителем проекта 20386. «Его ввод в строй в той версии, которой сейчас располагаем, не предусматривается. Этот корабль будет достроен по перепроектированному проекту и войдет в боевой состав ВМФ России в принципиально новом и более сбалансированном облике», — добавил собеседник агентства.

Он пояснил, что слишком высокие коэффициент новизны проекта и расчетная стоимость проекта 20386 не позволяет вести его серийное строительство так же, как корветов других проектов.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.