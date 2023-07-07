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«Исключительно трудные годы» ожидают экономику ФРГ — эксперт

11:20 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германии предстоят «исключительно трудные годы» в плане экономического роста, нового «экономического чуда» в стране не случится. С такой оценкой выступил глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст в опубликованном в пятницу интервью газете Handelsblatt.

«К сожалению, экономического чуда не случится, а будет что-то похожее на [труд сквозь] пот и слезы», — отметил эксперт. Жителям республики следует «затянуть пояса», поскольку страну ожидают «исключительно трудные годы» на фоне «вялого роста», добавил он.

Глава Ifo подчеркнул, что «не ожидает нового экономического чуда» (этим термином экономисты называют долгосрочный период высоких темпов роста валового внутреннего продукта национальной экономики), которое, как заявлял ранее канцлер Олаф Шольц, должно случиться за счет «перевода экономики на экологические рельсы». Сама по себе замена ядерных реакторов и угольных электростанций на возобновляемые источники энергии «не способствует росту производства», пояснил Фюст.

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