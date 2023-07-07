США передадут Киеву тысячи кассетных боеприпасов — AP

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов 7 июля объявят об очередном пакете военной помощи Украине, в который войдут тысячи кассетных боеприпасов. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники.

По их данным, объем нового пакета помощи Киеву оценивается в $800 млн.

Как пишет газета The Washington Post, американская администрация приняла это решение после нескольких месяцев дискуссий. Чиновники раздумывали о том, стоит ли поставлять Украины боеприпасы, запрещенные в большинстве стран мира. По данным издания, речь идет об артиллерийских снарядах M864, впервые выпущенных в 1987 году. Они используются для стрельбы из гаубиц калибра 155 м, которые США и другие западные страны поставили Украине.