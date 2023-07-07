Взрыв произошел на заводе в Самарской области, погибли 6 человек

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«В Чапаевске произошел взрыв на заводе „Промсинтез“, погибли шесть человек, травмы получили двое», — сказал собеседник агентства.