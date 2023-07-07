ВС США утверждают, что истребители РФ второй день подряд «мешают» БПЛА США в Сирии
12:05 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-воздушные силы США утверждают, что российские истребители в четверг якобы снова помешали американским БПЛА MQ-9 Reaper, выполняющим операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом говорится в заявлении командующего Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.
Как указывается в заявлении, российские истребители в четверг утром якобы совершали «небезопасные и непрофессиональные действия», взаимодействуя с БПЛА США MQ-9 Reaper, осуществляющими миссии против «Исламского государства» в Сирии. Гринкевич утверждает, что истребители РФ якобы «выпускали сигнальные ракеты перед БПЛА и пролетали в опасной близости от них, создавая угрозу безопасности».
Оборонное ведомство США в пятницу опубликовало видеозапись, на которой якобы зафиксированы действия двух российских истребителей в отношении американского беспилотника. «Второй день подряд российские истребители ведут себя непрофессиональною в отношении американского аппарата над Сирией», — указано в сообщении ведомства. Телеканал CNN со ссылкой на представителя СЕНТКОМ Майкла Эндрюса сообщает, что речь идет о двух истребителях РФ — Су-45 и Су-35.
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