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Страны НАТО не согласовали, что предложить Украине на саммите в Литве — WP

12:20 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО пока не пришли к согласию, какие формы сотрудничества предложить Украине на саммите альянса в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на дипломатов.

По ее данным, официальные лица США и других стран НАТО ориентированы на развитие с Киевом двусторонних или многосторонних «пактов о взаимной обороне» или «меморандумы о безопасности». Многие союзники считают невозможным даже обсуждать вопрос вступления страны в альянс, пока конфликт на ее территории продолжается, уточняет газета. Другие члены НАТО сомневаются в готовности Украины к членству, которой предстоит решить «хроническую проблему коррупции».

Как отмечает издание, Вашингтон несколько месяцев пытался «снизить ожидания Киева», сосредоточив разговор на гарантиях безопасности, а не на расширении альянса. Администрация президента США Джо Байдена хотела «сместить дискуссию в сторону долгосрочных пактов о безопасности» как альтернативы членству в НАТО, потому ни одна страна «не желает посылать своих солдат воевать на Украине», поясняет газета.

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