0
0
97
НОВОСТИ

В Сбере назвали условия для успеха в использовании биометрического эквайринга

12:30 07.07.2023

Сбер успешно внедрил биометрию как способ бесконтактной оплаты, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в рамках дискуссии «Платежи и инновации» на Финансовом конгрессе Банка России. Он также назвал условия для дальнейшего успешного использования биоэквайринга.

Ключевое для банка – инновация и необходимость придумывать каждый день что-то новое, именно это является драйвером успеха, отметил Кирилл Царев. «Дальнейший успех использования биометрии будет зависеть от того, будут ли учтены те основные элементы, в которые мы, лично я верю. Первый и самый простой – удобство опыта. То есть клиентский путь, насколько легко или сложно будет ту или иную биометрию собрать или использовать», – отметил он.

«Вторая часть связана с клиентом-юридическим лицом. Если мы говорим, что биометрия и терминал, который ее принимает, будет стоить условно 400 условных единиц, то объективно это вопрос экономики. Да, это здорово, но вопрос будет цены. И степень применения или неприменения технологии будет зависеть от того, насколько она экономически будет выгодны поставщикам. Поэтому на мой взгляд, основной вызов для нас всех на сегодня в биоэквайринге – это вопрос цены. Если это будет дорого – вопрос, кто заплатит», – подчеркнул Кирилл Царев.

«Что мне кажется важным: мы сейчас данные передаем в Единую систему, но перед этим мы у клиента спрашиваем, согласен ли он на передачу. Для нас принципиальный вопрос – согласие клиента, готов он передавать или нет», – добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 07.07.2023
Нефтегазовые доходы бюджета РФ в I полугодии упали на 47% — Минфин
0
30
13:00 07.07.2023
Час расплаты США за «санкционный раж» наступит в течение 3-3,5 лет — Дерипаска
0
44
12:32 07.07.2023
Парламент Нидерландов признал геноцидом голодомор на Украине
0
119
12:20 07.07.2023
Страны НАТО не согласовали, что предложить Украине на саммите в Литве — WP
0
134
12:05 07.07.2023
ВС США утверждают, что истребители РФ второй день подряд «мешают» БПЛА США в Сирии
0
160
12:00 07.07.2023
Взрыв произошел на заводе в Самарской области, погибли 6 человек
0
164
11:44 07.07.2023
Сбер: Выигрывать будут те участники рынка, кто обеспечит безопасность данных и докажет это клиенту
0
173
11:32 07.07.2023
США передадут Киеву тысячи кассетных боеприпасов — AP
0
215
11:20 07.07.2023
«Исключительно трудные годы» ожидают экономику ФРГ — эксперт
0
223
11:05 07.07.2023
Программа стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России будет закрыта — источник
0
257

Возврат к списку