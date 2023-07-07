В Сбере назвали условия для успеха в использовании биометрического эквайринга
12:30 07.07.2023
Сбер успешно внедрил биометрию как способ бесконтактной оплаты, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в рамках дискуссии «Платежи и инновации» на Финансовом конгрессе Банка России. Он также назвал условия для дальнейшего успешного использования биоэквайринга.
Ключевое для банка – инновация и необходимость придумывать каждый день что-то новое, именно это является драйвером успеха, отметил Кирилл Царев. «Дальнейший успех использования биометрии будет зависеть от того, будут ли учтены те основные элементы, в которые мы, лично я верю. Первый и самый простой – удобство опыта. То есть клиентский путь, насколько легко или сложно будет ту или иную биометрию собрать или использовать», – отметил он.
«Вторая часть связана с клиентом-юридическим лицом. Если мы говорим, что биометрия и терминал, который ее принимает, будет стоить условно 400 условных единиц, то объективно это вопрос экономики. Да, это здорово, но вопрос будет цены. И степень применения или неприменения технологии будет зависеть от того, насколько она экономически будет выгодны поставщикам. Поэтому на мой взгляд, основной вызов для нас всех на сегодня в биоэквайринге – это вопрос цены. Если это будет дорого – вопрос, кто заплатит», – подчеркнул Кирилл Царев.
«Что мне кажется важным: мы сейчас данные передаем в Единую систему, но перед этим мы у клиента спрашиваем, согласен ли он на передачу. Для нас принципиальный вопрос – согласие клиента, готов он передавать или нет», – добавил он.
НОВОСТИ
- 13:05 07.07.2023
- Нефтегазовые доходы бюджета РФ в I полугодии упали на 47% — Минфин
- 13:00 07.07.2023
- Час расплаты США за «санкционный раж» наступит в течение 3-3,5 лет — Дерипаска
- 12:32 07.07.2023
- Парламент Нидерландов признал геноцидом голодомор на Украине
- 12:20 07.07.2023
- Страны НАТО не согласовали, что предложить Украине на саммите в Литве — WP
- 12:05 07.07.2023
- ВС США утверждают, что истребители РФ второй день подряд «мешают» БПЛА США в Сирии
- 12:00 07.07.2023
- Взрыв произошел на заводе в Самарской области, погибли 6 человек
- 11:44 07.07.2023
- Сбер: Выигрывать будут те участники рынка, кто обеспечит безопасность данных и докажет это клиенту
- 11:32 07.07.2023
- США передадут Киеву тысячи кассетных боеприпасов — AP
- 11:20 07.07.2023
- «Исключительно трудные годы» ожидают экономику ФРГ — эксперт
- 11:05 07.07.2023
- Программа стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России будет закрыта — источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать