Час расплаты США за «санкционный раж» наступит в течение 3-3,5 лет — Дерипаска

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предрек США час расплаты за «санкционный раж» в течение трех — трех с половиной лет. Такое мнение предприниматель высказал в своем телеграм-канале.

«Час расплаты за санкционный раж становится ближе. Осталось года три, три с половиной», — написал он, комментируя статью The Financial Times, в которой приводятся данные об оттоке инвесторов из американских акций и росте доходности облигаций, что также привело к распродажам в этих бумагах. Издание указывает, что доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая отслеживает ожидания по процентным ставкам, достигла самого высокого уровня с 2007 года.