Нефтегазовые доходы бюджета РФ в I полугодии упали на 47% — Минфин
13:05 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь — июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,38 трлн руб., следует из материалов Минфина РФ.
«Нефтегазовые доходы составили 3 382 млрд рублей и снизились на 47% год к году, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)», — сообщило министерство.
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