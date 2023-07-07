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Кремль будет внимательно следить за итогами переговоров Зеленского и Эрдогана — Песков

13:32 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти будут внимательно наблюдать за результатами переговоров лидеров Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров», — сказал он.

Переговоры президентов Украины и Турции состоятся в пятницу в Стамбуле. Как ожидается, основными темами станут перспективы урегулирования украинского кризиса и продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

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