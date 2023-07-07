Минфин предварительно оценил дефицит бюджета РФ за январь — июнь в 2,59 трлн руб.

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ в январе — июне предварительно составил 2,59 трлн руб., следует из материалов Минфина.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — июне 2023 года составил 12 381 млрд рублей, что на 12% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года (в июне 2023 г. +29,8% год к году). При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика», — указывает Минфин.

Предварительно объем расходов федерального бюджета за шесть месяцев 2023 года составил 14,976 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19%, сообщили в министерстве. Таким образом, дефицит бюджета за отчетный период предварительно достиг 2,59 трлн рублей.