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НОВОСТИ

Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы — премьер

14:32 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прага передаст Киеву боевые вертолеты и боеприпасы, сообщил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с находящимся в республике с визитом президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы», — сказал Фиала. Республика, по его словам, продолжит активно помогать Украине во всех областях, включая оборонную.

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