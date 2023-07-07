Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы — премьер

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прага передаст Киеву боевые вертолеты и боеприпасы, сообщил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с находящимся в республике с визитом президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы», — сказал Фиала. Республика, по его словам, продолжит активно помогать Украине во всех областях, включая оборонную.