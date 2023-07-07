США передают Киеву кассетные боеприпасы, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов — NYT
15:00 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США могут передать Украине кассетные боеприпасы с целью компенсировать нехватку обычных снарядов, пока не будет увеличено их производство. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников.
По их словам, поставка кассетных боеприпасов может стать «временной мерой» до увеличения производства обычных снарядов, которое ожидается весной 2024 года. Ранее, как напоминает издание, Пентагон неоднократно обращался к администрации Байдена с предложением о поставке кассетных боеприпасов, которые могли бы помочь Киеву справиться с нехваткой артиллерийских снарядов. Кроме того, как уточняет газета, американская сторона будет отслеживать места применения кассетных снарядов, чтобы помочь с ликвидацией неразорвавшихся боеприпасов.
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