Поставки Киеву вооружений третьими странами скажутся на отношений с Москвой — Захарова
15:12 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Любые попытки третьих стран поставлять Киеву вооружения самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Москвой, Россия призывает союзников и партнеров не поддаваться на призывы Запада. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Выражаем признательность тем странам, которые находят в себе силы противостоять массированному давлению на этот счет со стороны коллективного Запада. Призываем наших союзников, партнеров и единомышленников продолжать занимать в подобных вопросах принципиальную позицию и не поддаваться на посулы, заверения и обещания на предмет компенсаций, дивидендов, разного рода послаблений и преференций, — указала Захарова. — Соответствующие поставки через подставные фирмы, третьи или четвертые руки, под предлогом лизинга, временного хранения, с удаленной и фиктивной маркировкой или с применением иных изощренных уловок при любых обстоятельствах станут известны и самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Российской Федерацией».
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