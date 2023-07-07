Более половины украинских беженцев хотят остаться в Великобритании после конфликта — опрос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины украинских беженцев старше 18 лет (52%) намерены остаться в Великобритании после завершения боевых действий на Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).

В качестве основной причины своего желания остаться в стране они назвали наличие большего числа предложений о трудоустройстве в Великобритании, нежели на Украине. Примерно 70% опрошенных характеризуют свои связи с королевством как «очень сильные» или «до известной степени сильные».

Согласно социологическому исследованию ONS, в котором приняли участие более 10 тыс. человек в период с 27 апреля по 15 мая, 58% украинских беженцев в Великобритании заняты в другом секторе экономики по сравнению с их рабочей специальностью на Украине. Если у себя в стране они работали чаще всего в области образования, информационных технологий и коммуникаций и ретейла, то в королевстве они преимущественно получают работу в сфере обслуживания, строительства и сельского хозяйства.