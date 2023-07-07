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НОВОСТИ

НАТО хочет развернуть 300 тысяч военных в Европе в высокой степени готовности

16:12 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО собирается развернуть порядка 300 тысяч военнослужащих в Европе в высокой степени боеготовности в рамках реализации планов по укреплению региональной обороны. Об этом сообщил в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

«Эти планы [подразумевают], что НАТО развертывает 300 тысяч военнослужащих в высокой степени готовности, в том числе значительные воздушные и морские боевые силы», — сказал он.

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