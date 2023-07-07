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Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО в Вильнюсе

17:00 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО, которое пройдет на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи.

«Я ожидаю, что лидеры Североатлантического союза согласуют пакет из трех элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО. Пакет будет включать многолетнюю программу помощи для обеспечения оперативной совместимости, улучшение политических связей — участие президента Зеленского в инаугурационном заседании нового Совета НАТО — Украина, и подтверждение того, что Украина станет членом НАТО», — сказал он.

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