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Интересы КНР и США тесно связаны между собой — премьер Госсовета КНР

17:12 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономические интересы Китая и США тесно связаны между собой, взаимовыгодное сотрудничество является сутью двусторонних отношений. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главой Министерства финансов США Джанет Йеллен.

«Экономические интересы Китая и США тесно связаны. Взаимовыгодное сотрудничество является сутью китайско-американских экономических отношений. <…> Развитие Китая — это возможность, а не вызов для США, и является выгодой, а не риском», — приводит слова премьера Госсовета КНР агентство Синьхуа.

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