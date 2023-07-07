Интересы КНР и США тесно связаны между собой — премьер Госсовета КНР
17:12 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономические интересы Китая и США тесно связаны между собой, взаимовыгодное сотрудничество является сутью двусторонних отношений. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главой Министерства финансов США Джанет Йеллен.
«Экономические интересы Китая и США тесно связаны. Взаимовыгодное сотрудничество является сутью китайско-американских экономических отношений. <…> Развитие Китая — это возможность, а не вызов для США, и является выгодой, а не риском», — приводит слова премьера Госсовета КНР агентство Синьхуа.
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