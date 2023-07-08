Кулеба потребовал от НАТО обозначить срок, когда Украину пригласят в альянс
17:46 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО должны заявить, когда они смогут пригласить Украину вступить в альянс, если они не готовы объявить о таком приглашении на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy.
«Мы просим сделать сильный шаг к будущему членству Украины», — написал Кулеба. Он перечислил три вещи, которые Украина хочет от саммита НАТО в Вильнюсе. Киев просит, во-первых, признать, что «НАТО нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО», во-вторых, объявить, что «Украина является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности». «В-третьих, Украина должна быть приглашена вступить в НАТО сейчас, при этом членство вступит в силу, когда будут выполнены условия», — написал глава украинского МИД.
«Если лидеры НАТО еще не готовы объявить о приглашении в Вильнюсе, они должны четко указать, когда они будут готовы. Членство имеет формальные требования, а приглашение — нет. Все, что требуется, — это стратегическое предвидение и политическая воля», — написал глава МИД Украины в своей статье.
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