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Наплыв беженцев в Европе следствие вмешательства Запада во внутренние дела государств — МИД РФ

18:50 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потоки миграции в страны Европы являются следствием безответственного вмешательства Запада во внутренние дела суверенных государств. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте журнала «Международная жизнь».

Комментируя опубликованные в некоторых западных СМИ материалы о якобы ответственности России за наплыв беженцев в Европу, дипломат отметила, что в реальности ситуация выглядит совсем по-другому. «Наблюдаем продолжающееся массовое прибытие в Европу беженцев из региона Ближнего Востока и Северной Африки. По информации Международной организации по миграции (MOM), по состоянию на 3 июля в текущем году в европейские страны в составе смешанных миграционных потоков прибыли 94 тысяч человек (в 2022 году — 189 тысяч), подавляющее большинство — по средиземноморскому маршруту (85 тысяч)», — указала она.

«Убеждены, что потоки миграции на этом направлении являются следствием безответственного и безрассудного вмешательства стран Запада во внутренние дела суверенных государств в целях их дестабилизации и насильственной смены неугодных правительств в регионе, — подчеркнула Захарова. — Полагаем, что страны, активно участвовавшие в таком вмешательстве и развязывании конфликтов, должны нести основную ответственность за последствия, одним из которых зачастую становится массовый поток мигрантов и беженцев».

По словам представителя российского дипведомства, вызывает особую обеспокоенность по-прежнему высокий показатель случаев гибели или пропажи без вести мигрантов, воспользовавшихся для прибытия в Европу морским путем. «Наиболее эффективным способом решения проблемы мигрантов считаем устранение коренных причин, вынуждающих людей покидать свою родину. Исходим из того, что успешное решение этой задачи лежит в плоскости политического урегулирования в государствах исхода мигрантов, а также содействия им в социально-экономическом развитии и государственном строительстве и борьбе с терроризмом», — указала она.

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