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НОВОСТИ

Минобороны США передает Украине кассетные боеприпасы

22:20 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол объявил, что Соединенные Штаты передают Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи.

«В новый пакет помощи на $800 млн войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы», — сказал он в пятницу на брифинге.

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