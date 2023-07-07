Минобороны США передает Украине кассетные боеприпасы

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол объявил, что Соединенные Штаты передают Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи.



«В новый пакет помощи на $800 млн войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы», — сказал он в пятницу на брифинге.



