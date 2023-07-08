Захарова напомнила слова Псаки о том, что применение кассетных боеприпасов — преступление
08:30 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с решением США передать Украине кассетные боеприпасы напомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома о том, что их применение является военным преступлением.
Дипломат сопроводила свою публикацию в телеграм-канале видеороликом, где Джен Псаки 28 февраля 2022 года заявила, что «применение кассетных боеприпасов — это военное преступление».
«Спустя полтора года советник американского президента [Джо] Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы. Ждем выхода пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер», — написала Захарова в пятницу.
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