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НОВОСТИ

Украина имеет право на вступление в НАТО, считает Эрдоган

08:40 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в пятницу мнение, что Украина имеет право на членство в Североатлантическом альянсе.

«Мы всегда выражали свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. <…> Украина заслуживает членства в НАТО», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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