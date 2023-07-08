Украина имеет право на вступление в НАТО, считает Эрдоган

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в пятницу мнение, что Украина имеет право на членство в Североатлантическом альянсе.

«Мы всегда выражали свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. <…> Украина заслуживает членства в НАТО», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.