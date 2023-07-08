Украина не готова для членства в НАТО — Байден
09:00 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина в данный момент не готова к членству в НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого были показаны в пятницу.
«Я не думаю, что они готовы для членства в НАТО», — сказал он.
НОВОСТИ
- 08:50 08.07.2023
- Все остававшиеся в мире объявленные запасы химического оружия уничтожены — ОЗХО
- 08:40 08.07.2023
- Украина имеет право на вступление в НАТО, считает Эрдоган
- 08:30 08.07.2023
- Захарова напомнила слова Псаки о том, что применение кассетных боеприпасов — преступление
- 22:30 07.07.2023
- Двусторонние переговоры Эрдогана и Зеленского начались с Стамбуле
- 22:20 07.07.2023
- Минобороны США передает Украине кассетные боеприпасы
- 21:30 07.07.2023
- Сергей Собянин: В Москве будет создан крупнейший в России центр производства кино
- 21:30 07.07.2023
- Против использования кассетных боеприпасов выступил генсек ООН
- 20:55 07.07.2023
- Только после успехов ВСУ будут возможны мирные переговоры с РФ по Украине - Олланд
- 20:45 07.07.2023
- ООН предложила РФ и Украине своих экспертов для оценки ущерба нанесенного аммиакопроводу
- 19:55 07.07.2023
- Парламент Молдавии проголосовал за выход из конвенции МПА СНГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать