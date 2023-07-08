Украина не готова для членства в НАТО — Байден

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в данный момент не готова к членству в НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого были показаны в пятницу.

«Я не думаю, что они готовы для членства в НАТО», — сказал он.