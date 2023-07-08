ПВО сбила два беспилотника в Воронежской области - губернатор

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Воронежу два беспилотника, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале в субботу губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал он.

Гусев добавил, что держит обстановку на личном контроле с профильными службами и ведомствами.