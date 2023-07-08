ПВО сбила два беспилотника в Воронежской области - губернатор
09:30 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Воронежу два беспилотника, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале в субботу губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал он.
Гусев добавил, что держит обстановку на личном контроле с профильными службами и ведомствами.
НОВОСТИ
- 10:30 08.07.2023
- Взрывы прозвучали в Кривом Роге и Днепре
- 10:05 08.07.2023
- Мэр Собянин: С 12 до 71% выросла доля новых поездов в московском метро с 2010 года
- 10:00 08.07.2023
- Зеленский выступил за долгосрочное продление зерновой сделки без учета позиции РФ
- 09:00 08.07.2023
- Украина не готова для членства в НАТО — Байден
- 08:50 08.07.2023
- Все остававшиеся в мире объявленные запасы химического оружия уничтожены — ОЗХО
- 08:40 08.07.2023
- Украина имеет право на вступление в НАТО, считает Эрдоган
- 08:30 08.07.2023
- Захарова напомнила слова Псаки о том, что применение кассетных боеприпасов — преступление
- 22:30 07.07.2023
- Двусторонние переговоры Эрдогана и Зеленского начались с Стамбуле
- 22:20 07.07.2023
- Минобороны США передает Украине кассетные боеприпасы
- 21:30 07.07.2023
- Сергей Собянин: В Москве будет создан крупнейший в России центр производства кино
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать