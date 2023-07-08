Зеленский выступил за долгосрочное продление зерновой сделки без учета позиции РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев выступает за то, чтобы зерновая сделка была продлена на большой срок, при этом ее судьба не должна зависеть от позиции одного государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Стамбуле с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

«Нам не нужно постоянно собираться, у нас есть много разных проблем и вызовов, — сказал он. — Мы не можем собираться каждый раз, чтобы думать, как прожить два месяца людям в мире, как снова договориться. Нужно сделать все, чтобы этот коридор не зависел от желания одного государства». Украинский президент также заявил, что «должны быть разные коридоры», уточнив, что речь идет о движении судов из портов Николаевской области.