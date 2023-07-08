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Взрывы прозвучали в Кривом Роге и Днепре

10:30 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов прозвучали в Кривом Роге и городе Днепре (ранее — Днепропетровск), власти объясняют их работой средств ПВО. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

В ночь на субботу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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