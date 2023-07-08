РФ запросила на 11 июля заседание СБ ООН по подрывам «Северных потоков»
11:00 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская делегация запросила на 11 июля проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Мы запросили новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву „Северных потоков“ на 11 июля. Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются», — отметил Полянский в своем телеграм-канале.
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