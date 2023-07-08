Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих формируемых частей
11:30 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений и воинских частей. Об этом сообщили журналистам в министерстве.
«Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 „Прорыв“. Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что министр обороны лично проверил отработку контрактниками навыков ведения боевых действий в различных условиях обстановки и местности, в том числе в условиях городского боя.
НОВОСТИ
- 11:30 08.07.2023
- Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих формируемых частей
- 10:30 08.07.2023
- Взрывы прозвучали в Кривом Роге и Днепре
- 09:30 08.07.2023
- ПВО сбила два беспилотника в Воронежской области - губернатор
- 16:12 07.07.2023
- НАТО хочет развернуть 300 тысяч военных в Европе в высокой степени готовности
- 14:32 07.07.2023
- Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы — премьер
- 12:05 07.07.2023
- ВС США утверждают, что истребители РФ второй день подряд «мешают» БПЛА США в Сирии
- 11:05 07.07.2023
- Программа стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России будет закрыта — источник
- 09:32 07.07.2023
- Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow.
- 09:05 07.07.2023
- ВС Украины несут большие потери под Артемовском и Соледаром - Марочко
- 21:20 06.07.2023
- Главком ВСУ сообщил американскому коллеге, что наступление «идет по плану» и попросил еще оружия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать