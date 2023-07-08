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НОВОСТИ

Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих формируемых частей

11:30 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений и воинских частей. Об этом сообщили журналистам в министерстве.

«Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 „Прорыв“. Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что министр обороны лично проверил отработку контрактниками навыков ведения боевых действий в различных условиях обстановки и местности, в том числе в условиях городского боя.

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