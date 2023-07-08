Байден заявил, что отказался дать Путину в 2021 г. обязательства не брать Украину в НАТО
12:00 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден утверждает, что на саммите в Женеве в июне 2021 года российский лидер Владимир Путин просил дать обязательства, что Украина не вступит в НАТО, однако получил отказ.
«В первый раз когда я встретился с Путиным два года назад в Женеве, он сказал: „Я хочу получить обязательства, что Украина не будет в НАТО“. Я сказал, что мы этого не сделаем, у нас политика открытых дверей, мы не будем отталкивать никого», — сказал Байден в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого были показаны в пятницу.
Российско-американский саммит в Женеве состоялся 16 июня 2021 года.
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