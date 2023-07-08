Мэр Собянин: С 12 до 71% выросла доля новых поездов в московском метро с 2010 года

10:05

Сотрудники транспортного комплекса столицы отмечают профессиональный праздник - День московского транспорта. Мэр Сергей Собянин поздравил работников Московского метрополитена, Мосгортранса, коммерческих перевозчиков, Центра организации дорожного движения, Московского паркинга и «Организатора перевозок», инспекторов МАДИ, железнодорожников, таксистов, сотрудников ГИБДД и УВД и других работников транспортной системы Москвы, которые ежедневно обеспечивают движение в огромном мегаполиса.

Градоначальник напомнил, что в метро минимальный интервал движения в часы пик составляет всего 90 секунд, оно доступно всем горожанам и непрерывно развивается. По словам мэра, с 2010 года доля новых поездов метрополитена увеличилась с 12 до 71%, что стало лучшим показателем в Европе и Америки.

Также в Москве почти семь лет действует Московское центральное кольцо, где пассажиры совершают более 550 тыс. поездок в день. Развивается и наземное метро - Московский центральный диаметр (МЦД), еще две линии которого планируется запустить в этом году.

Развиваются в Москве также автобусная и электробусная сети - примерно 900 маршрутов по которым курсируют только новые автобусы и 1,1 тыс. отечественных электробусов.

А системой такси в Москве пользуются примерно 1,7 млн пассажиров в сутки. Среднее время подачи такси составляет всего четыре минуты - один из лучших показателей в мире.

С июня нынешнего года в Москве возрожден речной городской транспорт, по Москве-реке ходят суда отечественного производства на электрическом ходу.

«У Московского транспорта славное прошлое и замечательные перспективы. Я уверен, что транспорт всегда будет драйвером позитивных перемен, делая город лучше и удобнее для каждого жителя столицы», - отметил мэр.