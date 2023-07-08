Гросси назвал недопустимым отказ военных признать ряд территорий у ЗАЭС закрытыми для них

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в опубликованном в субботу интервью японскому телеканалу NHK, что считает недопустимым позицию военных о непризнании наличия закрытых для них территорий вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Я пытался создать защитную зону вокруг ЗАЭС. Однако началось контрнаступление, и командиры военных подразделений не признают наличие территорий, в которые им нельзя заходить. Это абсолютно недопустимо», — подчеркнул глава МАГАТЭ. При этом он не уточнил, о чьих военных идет речь.