Гросси назвал недопустимым отказ военных признать ряд территорий у ЗАЭС закрытыми для них
13:00 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в опубликованном в субботу интервью японскому телеканалу NHK, что считает недопустимым позицию военных о непризнании наличия закрытых для них территорий вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).
«Я пытался создать защитную зону вокруг ЗАЭС. Однако началось контрнаступление, и командиры военных подразделений не признают наличие территорий, в которые им нельзя заходить. Это абсолютно недопустимо», — подчеркнул глава МАГАТЭ. При этом он не уточнил, о чьих военных идет речь.
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