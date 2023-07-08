МВД Франции опровергло сообщения об обращении за помощью к Израилю на фоне беспорядков
14:00 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Франции не обращались за помощью к правоохранительным органам Израиля для подавления беспорядков последних дней в республике, вопреки сообщениям СМИ. С таким опровержением выступило в субботу Министерство внутренних дел Франции.
«Чтобы справиться с насилием, совершенным на прошлой неделе, Франция полагалась исключительно на свои внутренние силы безопасности. Она не обращалась ни к каким зарубежным службам», — говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter.
К записи прикреплен снимок экрана с новостью издания Middle East Eye о том, что МВД Франции обратилось за консультациями к полиции Израиля в попытках противостоять погромам в пригородах. Данное СМИ ссылается на израильский портал Israel Hayom, рассказывающий о совещании профильных служб безопасности страны, которые намерены изучить опыт Франции в подобных обстоятельствах. В тексте говорится о том, что французская полиция обратилась к израильским коллегам с просьбой оказать содействие в урегулировании кризиса.
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