ЮНЕСКО демонстрирует подход по разделению стран на «хорошие» и «плохие» — МИД РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретариат ЮНЕСКО, опубликовав пресс-релиз с осуждением «бомбардировки» исторического здания в буферной зоне «Ансамбль исторического центра Львова», продемонстрировал предвзятый подход, подразумевающий разделение стран на «хорошие» и «плохие». Об этом говорится в опубликованном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Обратили внимание на опубликованный на сайте ЮНЕСКО пресс-релиз с осуждением „бомбардировки, затронувшей историческое здание в буферной зоне“, прилегающей к территории украинского объекта всемирного наследия „Ансамбль исторического центра Львова“. Своим менторским заявлением, рассчитанным, прежде всего, на западные столицы, секретариат организации в очередной раз продемонстрировал предвзятый и непоследовательный подход, характерной чертой которого является разделение государств на „хорошие“ и „плохие“, — указала Захарова.