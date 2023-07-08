Медведев прокомментировал решение США передать Украине кассетные боеприпасы

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов, предположив, что оно может означать решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена «красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон».

«Сейчас он [Байден], исчерпав все ресурсы, обещает кассетные бомбы и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну», — написал политик в своем телеграм-канале.

Медведев высказал предположения, зачем было принято такое решение. «Проще всего считать, что это курс любого американского лидера и глубинного правительства США: доминировать и ограничивать другие страны. Особенно такие строптивые, как наша», — отметил он. Также, добавил замглавы СБ РФ, можно сказать, что Байден «типа не ведает, что творит». «А может, все вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества…» — указал Медведев.