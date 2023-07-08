Сторонники консервативного движения сорвали в Тбилиси фестиваль ЛГБТ-сообщества

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько сотен сторонников консервативного движения сорвали проведение фестиваля «Тбилиси прайд» в столице Грузии. Об этом говорится в заявлении организаторов фестиваля.

«Нам пришлось покинуть территорию. Сотрудники правоохранительных органов не сумели обеспечить охрану. Была проведена эвакуация маршрутными такси», — говорится в заявлении организации «Тбилиси прайд». По мнению организаторов, полицейские содействовали людям, которые пришли сорвать мероприятие.

Закрытый фестиваль ЛГБТ-сообщества должен был состояться в Тбилиси в 16:00 (15:00 мск) у Лисьего озера. Утром сторонники консервативного движения «Альт-инфо», как и анонсировали заранее, собрались в нескольких километрах от места его проведения и колонной направились к Лисьему озеру. Несмотря на большое количество полицейских, пытавшихся сдержать толпу по периметру места запланированного мероприятия, участники движения преодолели оцепление. Несколько человек были задержаны.