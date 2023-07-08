В Париже запретили манифестацию в поддержку жертв полицейского насилия

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Префектура полиции Парижа запретила проведение манифестации в поддержку жертв полицейского насилия и в память о погибшем после задержания в 2016 году темнокожем мужчине по имени Адама Траоре. Соответствующее заявление префектура распространила в субботу.

«После отклонения запроса на обжалование запрета префектурой Валь-д’Уаз марша в память об Адаме Траоре и митинга, планировавшегося 8 июля в коммуне Персан и Бомон-сюр-Уаз, госпожа Асса Траоре призвала организовать митинг на площади Республики в Париже. Своим указом префектура полиции запрещает анонсированную ею в соцсетях манифестацию», — говорится в сообщении.

В качестве причины запрета указано слишком позднее объявление о проведении акции (менее чем за три дня), из-за чего власти не могут принять меры по обеспечению ее безопасного проведения.