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НОВОСТИ

Премьер Британии рекомендовал не использовать кассетные боеприпасы

18:00 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания выступает против применения кассетных боеприпасов. Об этом заявил в субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя принятое США решение поставить кассетные боеприпасы Украине.

«Великобритания — подписант конвенции, которая запрещает производство или использование кассетных боеприпасов, и мы не рекомендуем их использовать», — сказал глава правительства в эфире телеканала Sky News.

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