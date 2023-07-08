Премьер Британии рекомендовал не использовать кассетные боеприпасы
18:00 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания выступает против применения кассетных боеприпасов. Об этом заявил в субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя принятое США решение поставить кассетные боеприпасы Украине.
«Великобритания — подписант конвенции, которая запрещает производство или использование кассетных боеприпасов, и мы не рекомендуем их использовать», — сказал глава правительства в эфире телеканала Sky News.
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