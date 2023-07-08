Премьер Британии рекомендовал не использовать кассетные боеприпасы

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания выступает против применения кассетных боеприпасов. Об этом заявил в субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя принятое США решение поставить кассетные боеприпасы Украине.

«Великобритания — подписант конвенции, которая запрещает производство или использование кассетных боеприпасов, и мы не рекомендуем их использовать», — сказал глава правительства в эфире телеканала Sky News.