Более 60 резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» приглашают на стажировку студентов столичных вузов и колледжей – Собянин
17:28 08.07.2023
В высокотехнологичных компаниях - резидентах особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» смогли пройти стажировку более 800 студентов столичных вузов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, проект «ТехноСтажировка» стартовал в начале 2022 года. "Молодые специалисты получают опыт работы, а предприятия сразу готовят кадры на востребованные и дефицитные вакансии", - отметил мэр.
По словам градоначальника, высокотехнологичным производствам важно привлечь начинающих специалистов, чтобы они получали нужные профессиональные навыки еще на стадии обучения. Проект объединил более 60 компаний технополиса. Наиболее ориентированы на молодежь предприятия из сферы 3D-печати и полиграфии, производители новых материалов, микроэлектроники и фармацевтики.
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